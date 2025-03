Non si è risparmiato Fabio Testi nel mondo dello spettacolo; una carriera ricca tra piccolo e grande schermo e una sequenza di ruoli, dalle sfumature sempre diverse, ma interpretati sempre in maniera unica. Così come ricca è stata la sua professione, altrettanto si potrebbe dire della sua vita sentimentale. L’attore ha messo l’amore al centro della sua vita come testimoniato dalle relazioni importanti avute nel corso del tempo; 2 sono le ex mogli di Fabio Testi – Antonella Liguori e Lola Navarro – entrambe fondamentali nel percorso esistenziale dell’attore.

Sunny, chi è la nuova compagna di Fabio Testi/ "Viviamo la nostra storia giorno per giorno"

Ma chi sono Antonella Liguori e Lola Navarro, ex mogli di Fabio Testi? La domanda è sicuramente gettonata tra gli appassionati di gossip e cronaca rosa ma, dal punto di vista della vita privata, sono poche le informazioni reperibili su entrambe le donne. Entrambe non appartengono al mondo dello spettacolo ma, a dispetto delle curiosità professionali, molto di più sappiamo a proposito delle liaison con l’attore che spesso ha accennato ai due rapporti e sempre con parole di grande affetto e rispetto.

Fabio, Thomas e Trini: chi sono i figli di Fabio Testi/ "Nessuno di loro ha seguito le mie orme"

Ex mogli di Fabio Testi, dal grande amore per Lola Navarro alla storia recente con Antonella Liguori

La prima delle ex mogli di Fabio Testi è Lola Navarro; forse il primo grande amore dell’attore come testimoniato dalla longevità del rapporto a dispetto della rottura. Il primo incontro negli anni settanta; poi le nozze celebrate nel 1979 fino alla separazione del 1994. Oltre vent’anni condivisi e impreziositi dalla nascita di ben 3 figli: Thomas, Fabio jr. e Trini. Molti ricorderanno le parole di Fabio Testi ai tempi del GF Vip dove, parlando della prima delle sue ex moglie, confermò di aver vissuto con lei il vero amore.

Fabio Testi, chi è e carriera/ "Con 'Il giardino dei Finzi Contini' ho raggiunto un successo internazionale"

La seconda delle ex mogli di Fabio Testi è invece Antonella Liguori; anche lei lontana dalla luce dei riflettori, parliamo di una liaison molto più recente. Dopo diversi anni di fidanzamento, insieme hanno compiuto il grande passo del matrimonio 10 anni fa – 2015 – per poi giungere alla separazione poco tempo dopo. Le nozze non hanno avuto lunga vita ma si è comunque trattato di un rapporto importante e duraturo anche se, come raccontato dall’attore, la separazione fu inevitabile: “Il rapporto era stanco…”.