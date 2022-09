Antonella Liuzzi, chi è la moglie di Lino Guanciale/ “Ci piacerebbe adottare…”

Antonella Liuzzi, chi è la moglie di Lino Guanciale: il matrimonio e…

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale. Antonella è nata a Noci in Puglia. Si laurea alla Bocconi di Milano e vive a Hong Kong per un periodo. In seguito al rientro in Italia, lavora come assistente alla didattica sempre presso la Bocconi. Dal 2013 al 2015, infatti, Antonella Liuzzi ha collaborato con il noto ateneo come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition; in seguito, come Researcher presso l’Osservatorio M&A. Antonella Liuzzi e Lino Guanciale hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2019 in occasione della Giornata Mondiale del bacio, con uno scatto su Instagram postato dallo stesso attore. La coppia si è detta “si” il 18 luglio 2020 in Campidoglio; una cerimonia con pochi intimi proseguita con i festeggiamenti, sempre ristretti, a Polignano a Mare in Puglia, terra natale di Antonella. La notizia delle nozze era emersa solo alcuni giorni dopo, quando erano state pubblicate le foto dei due, felici, con tanto di fede al dito. Poi l’attore ha condiviso qualche scatto anche sul suo profilo Instagram. Il 15 novembre 2021 la coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio, Pietro.

Noi, fiction Rai 1/ Anticipazioni, diretta: Cate decide di non operarsi! Rebecca...

Il primo incontro tra Antonella e Lino è avvenuto all’Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. Da quando Antonella è entrata nella sua vita, Lino ha iniziato a pensare al matrimonio. Alcuni amici avevano infatti confidato: “Da quando ha conosciuto Antonella Lino è cambiato in meglio. Lei, che è più giovane di lui di sette anni, è entrata nella sua vita in punta di piedi. Nella sua vita è stato fidanzato due volte: una prima volta con una compagna del liceo. Dopo, per dieci anni, con l’attrice Antonietta Bello. Ma con lei non aveva mai parlato di matrimonio né di figli. Infine è arrivata Antonella e lui ha chiaramente capito subito che era lei la donna della sua vita. Una donna per la quale cambiare idea e formare una famiglia stabile”.

NOI, FICTION RAI1/ Diretta prima puntata, anticipazioni: Cate e Claudio si dividono!

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale genitori bis? “Vorremmo adottare…”

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale sono diventati genitori del loro primo figlio Pietro. Via Instagram, i neo genitori hanno voluto dedicargli delle dolci parole e ringraziare tutti per l’affetto: “Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure”.

Dopo la nascita di Pietro, Lino Guanciale ha espresso l’intenzione di allargare la famiglia. In un’intervista al Settimanale Nuovo Tv, Lino aveva spiegato: “E’ un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore”. Pare che i due ci stiano pensando già da un po’ di tempo e chissà che presto non riescano ad esaudire questo grande desiderio così speciale.

Lino Guanciale/ “Da giovane ero uno studente ribelle, oggi non sopporto la disonestà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA