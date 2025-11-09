Antonella Liuzzi, chi è la moglie di Lino Guanciale: si sono ritrovati e sposati

Nella vita dell’amato attore Lino Guanciale da diversi anni c’è spazio per i sentimenti, che l’artista sta vivendo nel modo migliore. Antonella Liuzzi è la moglie e compagna di vita dell’artista nativo di Avezzano, riuscito a costruire una famiglia con la donna della sua vita e dalla quale ha avuto suo figlio Pietro. In una intervista concessa tra le colonne del noto magazine Vanity Fair, Lino Guanciale ha raccontato come sia cambiata la sua vita con l’arrivo del piccolo Pietro, frutto dell’amore con la Liuzzi.

“Sai che c’è un essere umano che avrà sempre la priorità, ed è bellissimo. È una rivoluzione che ci godiamo fino in fondo”. Una ciliegina sulla torta che Lino Guanciale e la sua compagna di vita hanno costruito negli ultimi anni. Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si erano conosciuti ai tempi dell’università e si sono ritrovati diversi anni dopo, con il matrimonio celebrato a sorpresa nel 2020 che li ha uniti una volta per tutte.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, il matrimonio nel 2020

Riguardo al lieto evento che l’ha unito alla compagna di vita Antonella Liuzzi, Lino Guanciale ha detto in una intervista a Vanity Fair come le nozze non fossero nei loro programmi, fino al momento in cui si sono resi conto della naturalezza del passo:

“Nessuno di noi considerava il matrimonio come un obiettivo delle nostre esistenze” ha ammesso l’attore che ritroveremo nei prossimi giorni nei panni de Il Commissario Ricciardi. Un amore spinto dal destino, che ha visto Lino Guanciale e Antonella Liuzzi riunirsi dopo tanti anni e riuscire a mettere su una speciale famiglia.

