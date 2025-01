Si chiama Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale, l’attore italiano amatissimo che ha conquistato il pubblico femminile grazie a serie tv di successo come “Non dirlo al mio capo”, “L’allieva” e “La dama velate”. La coppia è felicemente innamorata da anni e nel 2020 hanno deciso di celebrare il loro amore con una matrimonio dinanzi a pochissimi amici e famigliari. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato dell’attore, ma anche della compagna che ha incontrato alla Bocconi di Milano. Antonella Liuzzi, nata a Noci, in provincia di Bari, ha lasciato la sua terra per studiare alla Bocconi di Milano. Una volta conseguita la laurea è partita per una esperienza di lavoro ad Hong Kong in Cina.

Una volta tornata ha proseguito il percorso accademico conseguendo il un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre iniziando poco dopo a lavorare come project manager della SDA School of Management della Bocconi. Non solo, la moglie di Lino Guanciale ha anche ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Greenblu Srl.

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi: dal matrimonio al figlio Pietro

Un grande amore quello nato tra Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi di cui si è perdutamente innamorato dopo la fine della lunga relazione con la collega Antonietta Bello. Una storia durata circa 10 anni, ma ad un certo punto i due hanno deciso di prendere strade differenti, ma senza attriti o rimpianti, visto che i rapporti tra i due sono rimasti ottimi. L’incontro con Antonella Liuzzi ha sicuramente cambiato la vita dell’attore che è anche diventato padre di Pietro, il figlio nato nel 2011 e accolto con grandissima gioia. ”

“Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo” – ha scritto l’attore su Instagram annunciando l’arrivo del suo primo figlio a cui ha dedicato parole di grandissimo amore: “affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure”.