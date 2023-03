Antonella Liuzzi e Pietro chi sono, moglie e figlio di Lino Guanciale/ “Da papà sono felice”

Antonella Liuzzi e Pietro Guanciale chi sono: moglie e figlio di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi è nota alle cronache rosa per essere la moglie dell’attore Lino Guanciale. Figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà, è sempre molto riservata sulla sua vita privata. Dalle poche informazioni sul web si evince che ha collaborato, tra il 2013 e 2015, con l’Università Bocconi di Milano come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition. Nel 2019 è diventata Project Manager della SDA Bocconi School of Management per poi, successivamente, assumere il ruolo di docente presso la Bocconi.

Nella vita sentimentale Antonella Liuzzi è sposata con Lino Guanciale dal 2020. La coppia, convolata a nozze in segreto dopo due anni d’amore, ha poi annunciato il lieto evento sui social. Dalla loro bellissima storia è nato il primo figlio Pietro Guanciale, nel 2022. I due si sono conosciuti in una libreria nel 2018, mentre erano intenti a cercare un libro da leggere, il resto è storia.

Lino Guanciale sul piccolo Pietro: “sono felice”

Lino Guanciale è diventato da poco papà del piccolo Pietro, nato dall’amore con sua moglie Antonella Liuzzi. L’attore, reduce dal suo ultimo successo con Il Commissario Ricciardi, ha svelato com’è la sua vita da papà ai microfoni di Stasera c’è Cattelan su Rai Due.

L’attore ha definito la sua vita con il piccolo Pietro: “bellissima: prima ero stanco morto per il lavoro, ora sono sempre stanco, ma anche felice. Incomincio ad apprezzare cose che prima non avrei mai pensato, come fare un bagnetto, fare il bidet, cambiare i pannolini”. Antonella e Lino Guanciale avevano annunciato la nascita del loro primogenito con una bellissima dedica social: “14/11/2021. Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”.

