Antonella Liuzzi e Pietro Guanciale, moglie e figlio di Lino Guanciale/ “Sei sempre più bella”

Nonostante una relazione durata dieci anni con la collega Antonietta Bello, è stato l’incontro con Antonella Liuzzi che ha cambiato la vita a Lino Guanciale e che lo ha spinto a formare una famiglia. I due hanno in comune la volontà di tenere la loro vita privata lontano dalle luci dei riflettori, caratteristica che hanno mantenuto anche in occasione del loro “giorno più bello”: le nozze, infatti, si sono tenute in gran segreto il 19 luglio 2020 in Campidoglio e sono state rese note a cerimonia ormai conclusa. Le fan dell’attore sono state certamente felici per lui, anche se molte lo sognavano felice al fianco di Alessandra Mastronardi, con cui aveva terminato le riprese de “L’allieva” proprio il giorno prima.

Difficilmente l’interprete abruzzese utilizza il suo profilo social per parlare di sé, ma aveva fatto un’eccezione in occasione del compleanno della consorte pubblicando l’immagine di una tavola apparecchiata, probabilmente quella scelta per celebrare l’evento. Il tutto era stato corredato da un cuore e dalla dedica: “Auguri amore mio, sempre più bella sei”.

Antonella Liuzzi e Pietro Guanciale: chi sono gli amori di Lino

Antonella è decisamente lontana dal mondo dello spettacolo ma non manca, appena ne ha la possibilità di seguire il marito sul set. Lei è infatti laureata all’Università Bocconi ed è docente presso l’ateneo milanese. Il papà di lei, che ha origini pugliesi, è particolarmente noto in zona: è infatti Pietro Liuzzi (ha lo stesso nome del nipote) ed è stato senatore del Popolo della Libertà, oltre che sindaco di Noci, la cittadina in cui vive.

In occasione della nascita del suo erede, Lino aveva pubblicato sui social una dedica davvero dolcissima: “14-11-2021. Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”.

