Antonella Liuzzi, fidanzata Lino Guanciale / Amore a gonfie vele dopo le polemiche…

Chissà se Antonella Liuzzi, la fidanzata di Lino Guanciale, seguirà in tv il suo compagno nell’appuntamento speciale di questa sera con I Soliti Ignoti – Lotteria Italia. Certo è che da casa farà il tifo per la sua dolce metà, specialmente ora che la sua storia d’amore con Lino sta scoprendo nuovi orizzonti. La relazione tra Antonella Liuzzi e Lino Guanciale, infatti, sembra procedere a gonfie vele dopo le polemiche che avevano coinvolto, nei mesi scorsi, anche l’ex fidanzata di Guanciale, con tanti haters che si erano espressi negativamente sulla nuova fiamma dell’attore. Antonella Liuzzi è entrata nella vita dell’artista dopo la rottura di quest’ultimo con Antonietta Bello. Guanciale ha cominciato a frequentare la figlia del senatore Piero Liuzzi e da allora le cose sono sempre andate meglio. Grazie ad Antonella ha ritrovato l’amore, ma anche la Liuzzi si è mostrata completamente rapita dal modo di fare di Guanciale. Insomma la coppia sta insieme dalla scorsa primavera e mese dopo mese sembra aver consolidato il rapporto, malgrado i tanti impegni di lavoro di entrambi. Lino si ritaglia spesso del tempo da trascorrere insieme alla sua Antonella, conosciuta all’Università Bocconi di Milano. La Liuzzi, infatti, lavora nell’ateneo come ricercatrice e ha incontrato per la prima volta Lino durante una lezione.

Adesso Antonella Liuzzi non si nasconde più

Dopo aver vissuto i primissimi mesi lontani dai riflettori, Antonella Liuzzi e Lino Guanciale sono usciti allo scoperto con un bacio social. Tutto per mano del famoso attore, amatissimo dal pubblico per serie tv come La dama velata, L’allieva e Non dirlo al mio capo, che la scorsa estate ha deciso di ufficializzare la storia con Antonella pubblicando uno scatto su Instagram. In occasione di quella foto Antonella Liuzzi è uscita allo scoperto, svelando la propria identità. Proprio in quella circostanza si è sollevato un notevole polverone e molteplici dubbi sul fatto che lo scatto non fosse recente così come si voleva fare intendere. Le polemiche sono state poi smorzate prontamente, persino con il coinvolgimento dell’ex di Guanciale. Adesso Antonella Liuzzi ha voltato pagina, le polemiche sono alle spalle e per lei conta solo l’amore per Lino Guanciale e la passione per il proprio lavoro. Chissà se per il ritorno in tv del compagno, in occasione della puntata speciale dei Soliti Ignoti, si farà sentire sui social.

