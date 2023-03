Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale/ Il matrimonio in gran segreto perché…

Antonella Liuzzi, chi è l’attrice del celebre attore italiano Lino Guanciale

Forse non tutti sanno che Lino Guanciale è sposato con una donna di nome Antonella Liuzzi. I due si sono conosciuti ai tempi dell’Università, quando entrambi erano ancora studenti. Il matrimonio è arrivato nel 2020, in gran segreto, questo perché l’attore – che era già diventato molto popolare e famoso per via di alcune fiction di successo – voleva salvaguardare la privacy in un giorno così importante. Per quanto riguarda la moglie, sappiamo che è nata nel 1986 a Noci, in Puglia. E’ la figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del partito Pdl e sindaco di Noci per due mandati.

Sbirciando in rete apprendiamo che la moglie di Lino Guanciale ha lavorato sia come Teaching Assistant che come Program Coordinator del Master in Corporate Finance. Antonella Liuzzi è anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, una ditta che si occupa di gestione hotel e strutture ricettive. Come dicevamo, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati in gran segreto, il 18 luglio 2020, e nel frattempo sono diventati anche genitori di Pietro.

Lino Guanciale e l’amore per la moglie Antonella Liuzzi e il figlio Pietro

Benché Lino Guanciale sia uno dei personaggi più famosi e apprezzati in ambito televisivo, sappiamo che non ama condividere molto della sua vita privata. Così si spiega l’idea di “proteggere” la sua storia d’amore dai riflettori del gossip. La notizia del matrimonio con Antonella Liuzzi, non a caso, è emersa solo alcuni giorni dopo la celebrazione ed esclusivamente grazie ad alcuni scatti postati sui propri profili social dall’attore. Un altro dolce episodio in cui Lino Guanciale ha “coinvolto” la sua famiglia, è stato quando il figlio Pietro ha compiuto un anno. In quell’occasione, l’attore aveva speso parole al miele per la sua dolce metà e il nuovo arrivato in famiglia, con una romantica dedica rivolta proprio a loro, le persone più importanti della sua vita.

