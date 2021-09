Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ Il matrimonio dopo 2 anni di fidanzamento…

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale, noto attore di diverse fiction Rai in cui da sempre recita il ruolo del professionista bello e carismatico. Anche Antonella, come tutte le fan, è rimasta affascinata dalla bellezza e dal talento di Lino, che alla fine ha sposato il 19 luglio 2020 dopo due anni di fidanzamento. Lei e Lino stavano insieme dal termine della relazione di lui con un’altra donna, l’attrice Antonietta Bello, durata circa dieci anni.

Lino Guanciale, figlio in arrivo?/ Pancino sospetto per la moglie Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi sembra essere piuttosto riservata. Quasi tutti i suoi profili social sono privati, e gli unici dettagli disponibili riguardano il suo lavoro. Dal 2013 al 2015, la Liuzzi ha collaborato con l’università Bocconi come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition e successivamente come Researcher presso l’Osservatorio M&A. In seguito, nel 2019, ha assunto il ruolo di Project Manager della SDA Bocconi School of Management, per poi divenire Presidente del Cda di Greenblu.it, sito web dedicato alle vacanze in Puglia e Basilicata. Attualmente è anche docente di ruolo presso la Bocconi, dove si è laureata diversi anni fa prima in Economia per l’arte, la cultura e la comunicazione e successivamente in Economia e legislazione per l’impresa.

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ "Senza la mia famiglia non sarei completo"

Chi è e che lavoro fa Antonella Liuzzi

Oltre a essere la moglie di un volto noto dello spettacolo, Antonella Liuzzi è anche la figlia di una personalità molto importante della politica. Suo padre è infatti Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà e sindaco di Noci per ben due mandati.

Antonella è nata e cresciuta sempre a Noci, in Puglia, salvo poi trasferirsi a Hong Kong per motivi di lavoro. Terminata questa esperienza, la Liuzzi è tornata in Italia e adesso è un’impiegata con diversi ruoli all’interno di una delle più prestigiose università milanesi.

LEGGI ANCHE:

L'ALLIEVA 4 SI FARA'?/ Nodo sceneggiatura, Marchesi: "Se Alice e Claudio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA