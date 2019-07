ANTONELLA LO COCO ED ELISA SI SONO SPOSATE/ Video: “ti prometto di continuare…”

Antonella Lo Coco e la compagna Elisa Paolini si sono sposate. Dopo la proposta di matrimonio avvenuta durante una puntata di All Together Now, il programma di canale 5 di cui Antonella era uno dei cento giudici, la coppia ha pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici. La cerimonia civile si è svolta a fine giugno a Porto Mantovano (Mantova) in una cornice davvero romantica. Per l’occasione, Antonella ha indossato un completo bianco formato da top e pantalone mentre Elisa ha optato per un abito da sposa in stioe principesco. Sotto gli sguardi sognanti degli invitati, Antonella ed Elisa si sono giurate amore eterno e si sono scambiate delle docissime promesse. A condividere tutto con i fans è stata Antonella che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato foto e video del suo giorno più bello.

ANTONELLA LO COCO ED ELISA SI SONO SPOSATE: LE PROMESSE D’AMORE

Antonella Lo Coco ed Elisa Paolini si amano da dieci anni. La loro è un’unione stabile e collaudata a cui mancava la ciliegina sulla torta che è finalmente arrivata. Una gioia immensa per la cantante che è diventata popolare partecipando alla quinta edizione di X Factor e che, su Instagram, ha anche svelato le bellissime promesse d’amore fatte ad Elisa. “Dieci anni di un legame difficile da spiegare ma facile da leggere nei nostri occhi. La mia promessa è di continuare a nutrire e alimentare questo sentimento, di non perdere mai di vista le vere priorità e le tue esigenze, di prendermi cura di te e di noi con tutta la passione e l’impegno che ho. Ti prometto di ritagliare sempre un momento per noi, di costruire e progettare insieme la nostra vita, perché giorno dopo giorno tutto sta prendendo forma ed è quello che ho sempre desiderato. Voglio ringraziarti perché se ho imparato ad amare e ad apprezzare le piccole cose è merito tuo, che con la delicatezza e la dolcezza che ti contraddistinguono mi sei entrata dentro come una tempesta e hai portato solo cose belle. Oggi non è un inizio, ma un altro dei nostri traguardi di vita. Ti amo”, ha detto facendo emozionare tutti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA