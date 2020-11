ANTONELLA LUALDI/ Diva anni ’50 torna ospite da Maurizio Costanzo (S’è fatta notte)

Antonella Lualdi è la prima ospite della puntata di S’è fatta notte in onda lunedì 23 novembre, alle 00.30 su Rai 1. Una delle grandi dive italiane si racconterà a Maurizio Costanzo ai tavolini del bar che ormai i fedelissimi del programma hanno imparato a conoscere, andato a ripercorrere gli anni d’oro della sua carriera. Antonella Lualdi, pseudonimo di Antonietta De Pascale, ha infatti recitato insieme ai più grandi protagonisti del cinema. Dopo una gavetta teatrale durata lo spazio di 5 anni, il debutto nel film musicale Signorinella (1949) e, di seguito, nel 1950, l’apparizione in Canzoni per le strade, rese la Lualdi fin da subito una star di primissimo livello, al pari – per intenderci – di stelle del calibro di Lucia Bosè e Gina Lollobrigida.

ANTONELLA LUALDI OSPITE DI MAURIZIO COSTANZO.

Proprio Canzoni per le strade, film del 1950 diretto da Mario Landi, fu galeotto per Antonella Lualdi. La nativa di Beirut ha infatti incontrato proprio durante lo svolgimento delle riprese Franco Interlenghi, colui che sarebbe stato il grande amore della sua vita e del quale parlerà anche oggi da Maurizio Costanzo. Quello di Antonella Luali a “S’è fatta notte” è in ogni caso un ritorno. L’attrice era già stata ospite del giornalista lunedì scorso, ma sembra evidente che una carriera come quella della Lualdi, ricca di aneddoti ed episodi da raccontare, non potesse essere minimamente riassunta in un solo appuntamento. Da qui l’invito a tornare questa settimana: un’occasione unica soprattutto per il pubblico più giovane per conoscere da vicino una diva senza tempo.



