Antonella Lualdi, madre di Antonella Interlenghi/ “La morte di Franco uno choc…”

Antonella Lualdi, mamma di Antonella Interlenghi, è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, martedì 20 ottobre, racconterà la sua straordinaria carriera, ma anche la sua vita privata vissuta accanto al marito Franco Interlenghi, padre di Antonella e Stella, le due figlie con cui oggi la Lualdi vive felice come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera nel 2018. «Ho con me le mie due figlie, Antonellina e Stella, e suo figlio. Spesso mi occupo di nipoti e bisnipoti. È una gioia e, a volte, ho voglia di fare la valigia e partire. Franco diceva “ragazze, fate silenzio” e tutti si zittivano, io lo dico venti volte e nessuno mi sente», raccontava Antonella Lualdi che, con il marito, ha vissuto alti e bassi.

ANTONELLA LUALDI, LA MORTE DI FRANCO INTERLENGHI: “HO RASENTATO LA DEPRESSIONE”

Dopo essersi separati, Antonella Lualdi e Franco Interlenghi sono tornati insieme restano uniti fino al 2005, anno in cui Franco è morto. La scomparsa del marito ha provocato un enorme dolore ad Antonella Lualdi che, nel 2018, al Corriere della Sera, raccontò di aver rasentato la depressione. «Uno shock. Ho sentito una sensibilità che rasentava la depressione, ho cominciato a scrivere e ho capito cos’era quel vuoto e quanto Franco fosse un pilastro della mia esistenza. Scrivendo, mi si è aperto l’emisfero della memoria, ho ricordato mio padre, che era severo e distante ma che amavo tantissimo, l’infanzia tra Beirut e Aleppo, dove lui faceva l’ingegnere, il ritorno in Italia durante la guerra. Ho collegato tante cose, sono tornata più leggera», spiegava due anni fa l’attrice che oggi trascorre le sue giornate con le figlie e i nipoti.



