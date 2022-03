Antonella Luizzi, chi è la moglie di Lino Guanciale/ Nozze segrete, poi la nascita di Pietro

Antonella Luizzi è la moglie del famoso attore Lino Guanciale. Il loro primo incontro è avvenuto all’Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. Sbirciando in rete il suo percorso professionale spicca l’esperienza di Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management, nel 2015. Nel biennio precedente ha lavorato sempre con l’Università Bocconi in qualità di Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. La donna è inoltre socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, un’azienda che si occupa di gestione di strutture di alberghiere.

Lino Guanciale/ “Da giovane ero uno studente ribelle, oggi non sopporto la disonestà”

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale, dopo le nozze la nascita del figlio Pietro

Per quanto riguardo la storia d’amore con Lino Guanciale, Antonella Liuzzi e il famoso attore sono saliti all’altare in gran segreto nel corso del 2020. La notizia del matrimonio è infatti emersa solo nei giorni successivi alla celebrazione, quando erano state pubblicate alcune foto dei due con tanto di fede al dito. L’attore, successivamente, ha condiviso qualche scatto sul suo profilo Instagram, mentre la moglie Antonella ha deciso di non postare nulla. Dopo il “sì” più importante della loro vita Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno realizzato un sogno, mettendo al mondo il figlio Pietro, nel 2021. Il piccolo ha portato grande gioia nella famiglia Guanciale, oggi più unita e sognante che mai.

