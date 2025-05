Antonella Mosetti è in crisi all’Isola dei Famosi 2025. Nonostante siano passati pochissimi giorni alle Honduras, la pressione per alcuni concorrenti si fa sentire e ha messo a dura prova anche una concorrente come lei, abituata a dedicarsi ai reality. Nelle ultime ore, infatti, ha minacciato di ritirarsi dall’Isola dei Famosi dopo una crisi nera che non le sta lasciando scampo. A differenza del possibile abbandono di Angelo Famao, Antonella Mosetti pare essere davvero decisa ad andarsene. Ma vediamo subito cos’è successo.

La concorrente non si sta trovando bene nella convivenza con gli altri compagni sull’isola, e ha avuto una bruttissima litigata con Alessia Fabiani. Dopo lo scontro ha iniziato a sentirsi fragile e a mostrarsi davvero vulnerabile facendosi prendere dallo sconforto. Questa volta non basta il suo carattere forte, dato che la showgirl sta iniziando a capire che stare su un’isola deserta con persone semi sconosciute impegnate in prove molto difficili, è decisamente complesso, soprattutto dopo un anno difficile in seguito alla morte di suo padre. Antonella Mosetti aveva infatti detto ai compagni di essersi messa in gioco nel reality per riprendersi dal dolore per il lutto.

Antonella Mosetti, il triste sfogo sul padre: “Sto qui e non dormo la notte…“

Giorni difficili per Antonella Mosetti, che ha minacciato di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025. L’influencer vuole cercare di superare la morte del padre, ma le situazioni alle Honduras non sono facili da sopportare. Ecco cos’ha detto agli altri concorrenti: “Il mio papà era il mio gemello, stando qui e non dormendo la notte, con gli animali addosso, con la fame… sto male da troppi anni. Quando accumuli per così tanti anni, poi…”. La naufraga si trova in piena crisi, e ha detto a tutti di non essere sicura di continuare questo percorso.

In particolare si è sfogata dicendo che il padre è morto da dicembre, e che a differenza di quanto pensava, il suo stato umorale all’Isola è peggiorato radicalmente. Il motivo? Secondo lei mancano tantissime cose anche perchè già si arriva sull’Isola stanchi e senza forze: “Quindi è ancora più dura accettare dei dolori su cui stavo lavorando da tempo. Ho capito che mi ci vuole del tempo e adesso non ce la sto facendo“. Dopo lo sfogo, i concorrenti si sono avvicinati a lei e hanno provato a fermarla invitandola ad essere determinata e a non cedere. Cosa deciderà di fare?