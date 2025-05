Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025. Dopo i tentennamenti dell’ultima settimana, la showgirl ha annunciato oggi di voler davvero lasciare il programma e tornare ad abbracciare la sua famiglia. Il motivo del ritiro? Il suo papà. Già in precedenza, Antonella ha rivelato di aver accettato di partecipare all’Isola anche per cercare di affrontare e superare il dolore per la morte di suoi padre, cosa che, tuttavia, non è riuscita a fare.

“Il mio intento accettando questo reality era trovare mio papà dopo tanti mesi in città dove non sono mai riuscita a trovarlo. – ha spiegato Mosetti alle telecamere dell’Isola prima di lasciare il reality – L’ho cercato tantissimo ma non l’ho trovato, anzi mi sono sentita ancora lontana.” ha quindi ammesso, annunciando quindi il suo ritiro.

In lacrime, Antonella Mosetti ha quindi aggiunto: “Lui non c’è più e io devo iniziare ad accettarlo. Quindi tornerò a casa, ad abbracciare la mia mamma che è anziana. Mi dispiace tanto, ho avuto poco tempo però spero che si sia visto un po’”. Con queste parole, la naufraga ha salutato tutti i suoi compagni d’avventura, raccomandandosi in particolare con Carly Tommasini di non farsi abbattere dalle critiche degli altri: “Non fai la vittima, sono loro che ti vogliono far sentire così”, le ha detto. Antonella Mosetti è l’ennesima concorrente che si ritira dall’Isola dei Famosi 2025, lasciando un cast ormai in profonda crisi, che ha visto l’addio, questa settimana, di quasi tutto il gruppo dei giovani.