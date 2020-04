Antonella Mosetti: “Antonella Elia non è scema, è pazza”/ Video: “Andrebbe aiutata”

Antonella Mosetti torna ad attaccare Antonella Elia durante una diretta Instagram. Intervistata dalla pagina HeaveNews, la Mosetti è tornata a commentare l’avventura della Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Senza giri di parole, Antonella Mosetti confessa di non avere molta simpatia per Antonella Elia che, nella Casa, starebbe mostrandosi esattamente per quella che è. “Antonella Elia è una pazza totale” – afferma la Mosetti che poi aggiunge – “Non è scema, è proprio pazza. Secondo me dovrebbe essere aiutata da un centro d’igiene mentale, lo dico da anni. E’ anche manesca quindi è proprio pericolosa“. La Mosetti, poi, racconta un episodio riguardante la Elia e accaduto diversi anni fa. “A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei ed inizio ad urlare e a fare finta di tirarsi i capelli”, ha confessato.

ANTONELLA MOSETTI CONTRO ANTONELLA ELIA: “VA AIUTATA”

Non è la prima volta che Antonella Mosetti si scaglia contro Antonella Elia. Le due che hanno fatto parte entrambe della squadra di Non è la Rai, ma non sono mai state amiche. Già a febbraio, infatti, la Mosetti si era scagliata contro la Elia. Attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, la Mosetti aveva duramente criticato l’atteggiamento dell’ex valletta di Non è la Rai: “ Però la Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale . Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione, così. Cioè, io boh! …Una pazza!”.

Oggi, la Mosetti è tornata a criticare la Elia che, ancora ignara, replicherà quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020?





© RIPRODUZIONE RISERVATA