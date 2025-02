Dal Grande Fratello ad Onlyfans, così Antonella Mosetti ha “cambiato vita”

Antonella Mosetti ha ormai dimenticato la sua amata tv, salvo qualche rara apparizione che si concede nei talk show e nei programmi di interviste come Storie di Donne al Bivio di Monica Setta. Proprio parlando di bivi e scelte fondamentali in carriera, l’ex gieffina non ha mai nascosto di aver svoltato grazie ad Onlyfans, il sito hot in cui personaggi famosi e non, vendono i propri contenuti ad alto tasso erotico. Da quando Antonella Mosetti è entrata a far parte della celebre piattaforma, avrebbe visto impennare i suoi guadagni.

In una intervista rilasciata proprio a Storie di Donne al Bivio, Antonella ha ripercorso la scelta che ha fatto molto discutere e che, al tempo stesso, i suoi fan hanno apprezzato molto. “Una volta mi è stata chiesta la foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba”, ha confidato.

Come dicevamo, la sua scelta di approdare sul sito hot è stata presa di mira da molti. Un po’ perché Antonella Mosetti è stata tra le prime vip a “posare” per la piattaforma, in seconda battuta perché non più giovanissima e mamma di Asia. Ostacoli che evidentemente Antonella non ha mai ritenuto insormontabili, anzi. “Sono stata trattata come la pecora nera ma io ho aperto la pista. “Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video por*** con il mio uomo mi avevano proposto anche 50.000 euro ma disprezzo tutto questo e mai lo farò”, ha assicurato la showgirl.

Dunque, focus sul business ma senza esagerare e senza snaturare mai se stessa o intaccare le relazioni reali, al di fuori dal web. A tal proposito non sembra esserci alcun traccia del nuovo fidanzato francese di cui si era parlato insistentemente nei mesi scorsi. Evidentemente, Antonella Mosetti non ha ancora trovato la sua metà dopo le storie finite male con gli ex fidanzati Alessandro Nuccetelli (da cui è nata la figlia Asia), Aldo Montano, Matteo Guazzo e Gennaro Salerno.