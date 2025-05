Tra i protagonisti di questa edizione de L’Isola dei famosi c’è anche Antonella Mosetti, nota showgirl che in passato abbiamo visto anche nella casa del Grande Fratello. Per la donna ed ex fidanzata di Aldo Montano è dunque tempo di vivere l’esperienza in Honduras, dove si sta mettendo in luce in una veste inedite e in condizioni chiaramente ben più disagiate rispetto a quelle del Grande Fratello. Antonella Mosetti ha una figlia, Asia Nuccetelli, con la quale ha condiviso il cammino nella casa più spiata d’Italia nella prima storica edizione del 2016. In passato la figlia di Antonella Mosetti ha parlato della sua sofferenza e dei momenti complicati attraversati nel corso degli anni:

“Ho sofferto di ansia e depressione, il piccolo male mi fu diagnostico quando avevo sette anni. A 5 anni sono stata molestata dalla mia babysitter. Dopo anni di terapia ho imparato che la nostra mente appesantisce le cose, noi dobbiamo alleggerirle” ha raccontato la ragazza riguardo al suo passato complesso e piuttosto tormentato.

Antonella Mosetti ha un compagno attualmente?

Per quanto riguarda invece le questioni di cuore con protagonista Antonella Mosetti, oggi si sa ben poco. La showgirl è infatti più riservata rispetto al passato sui temi sentimentali, anche se negli ultimi anni ha ammesso di essersi iscriva a Onlyfans e di guadagnare molto bene grazie ai contenuti creati.

Sull’amore, almeno per adesso, ha deciso di mettere una pietra sopra dopo le delusioni passate, come ad esempio il matrimonio finito male con Alessandro Nuccetelli: “Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile”.

