Antonella Mosetti è una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma in onda sabato 29 Novembre. La donna è molto legata alla figlia Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli è la figlia della nota showgirl Antonella Mosetti, una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv sotto la conduzione di Silvia Toffanin, in onda sabato 29 Novembre 2025. Asia è molto legata a sua madre e le due sono state negli anni protagoniste di vari episodi.

Asia Nuccetelli è nata a Roma, ha 29 anni ed è nata dalla storia tra Antonella Mosetti e suo padre Alex Nuccetelli, con la storia dei genitori che è poi finita. Asia ha debuttato nel mondo della tv partecipando al Grande Fratello Vip insieme alla madre ma proprio quella situazione ha cambiato la sua vita e lei ha deciso di lavorare fuori da questo mondo.

Nel corso di un’intervista al programma Generazione Z la ragazza ha spiegato: “Ho trovato molto bullismo, specialmente dai giornali che prendevano le mie foto e le ritoccavano, esasperando i ritocchini”. Per questo motivo e dopo tante polemiche dovute alle critiche degli hater sui social la ragazza ha deciso di lasciare questo mondo e dedicarsi cosi ad altro.

Asia Nuccetelli e le difficoltà durante la sua infanzia

Asia Nuccetelli ha vissuto diverse problematiche fin da piccola, situazioni non semplici e la ragazza ha raccontato: “A 7 anni mi hanno diagnosticato un piccolo male, una forma antecedente all’epilessia” e la donna ha raccontato di aver passato quasi 10 anni andando avanti e indietro dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma: “Prendevo tante pasticche” e la donna ha sottolineato che non è stato affatto facile.

Un’infanzia difficile ed anche l’adolescenza con Asia che ha comunque mantenuto sempre un profondo legame con la madre. Proprio Antonella Mosetti – intervenuta a Storie di donne al Bivio – ha raccontato che la figlia fa un lavoro estraneo al mondo dello spettacolo e che da ormai 4 anni è distante totalmente da questo mondo.

Asia è legata poi da quattro anni a Luigi Del Prete ed i due di tanto in tanto postano foto sul proprio legame direttamente sui propri social. La madre ha confermato che i due convivono anche se la ragazza prova a tenere un profilo ben distante dal mondo dei social.