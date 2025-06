Antonella Mosetti nelle scorse settimane è stata una delle protagoniste dell’Isola dei famosi condotta da Veronica Gentili. La nota showgirl ha vissuto l’esperienza nel programma Mediaset, prima di decidere di ritirarsi dopo pochi giorni e lasciando i suoi fan con un po’ di amaro in bocca per l’avventura lasciata a metà. Nei mesi scorsi Antonella Mosetti è tornata a parlare della sua vita privata, dopo essere finita in cima ai gossip per la sua nuova vita da star di Onlyfans, a tal proposito l’ex compagna di vita di Aldo Montano e Alex Nuccetelli ha rivelato:

“Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare. Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai” aveva raccontato Antonella Mosetti sulle surreali proposte ricevute.

Antonella Mosetti e il passato sentimentale: da Aldo Montano a Alex Nuccetelli

Eppure in passato la showgirl era finita spesso in prima pagina sui giornali di gossip per via delle sue relazioni, una su tutte quella con l’ex campione di scherma Aldo Montano, che ha fatto sognare migliaia di italiani. Ma ancora prima la madre di Asia Nuccetelli ha avuto una storia importante proprio con Alex Nuccetelli, padre della ragazza:

I due infatti hanno vissuto una lunga storia d’amore e un matrimonio durato 8 anni, dal 1995 al 2003; di mezzo la nascita della figlia Asia, per la quale hanno sempre conservato un ottimo rapporto anche dopo la separazione avvenuta circa 8 anni dopo la celebrazione delle nozze.

