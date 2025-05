Antonella Mosetti, showgirl che ha cominciato la sua carriera come attrice recitando in una serie di fiction e di film televisivi e poi cinematografici, all’inizio degli anni Duemila ha ottenuto un gran successo prendendo parte a numerose trasmissioni leggere, come Paperissima sprint e dopo ancora Casa Raiuno. da quel momento per lei si sono aperte le porte della TV nel ruolo di show girl, che l’hanno portata a recitare spesso anche in commedie e spettacoli sexy. Nel 2016 Antonella Masetti è tornata alla ribalta prendendo parte insieme alla figlia Asia alla prima edizione del Grande Fratello VIP.

Negli ultimi anni Antonella Masetti è molto attiva sui social e di recente fatto parlare di sé per via dell’apertura di un canale a pagamento su OnlyFans, che prevede l’invio di foto sessualmente esplicite in cambio di soldi. Nonostante oggi abbia cinquant’anni, infatti, Antonella Mosetti è ancora una donna molto attraente, anche per via dei vari ritocchi estetici ai quali ha fatto affidamento nel corso degli anni, che le hanno permesso di mantenere un aspetto molto piacevole. Ma cosa si è rifatta negli anni Antonella Mosetti?

Nonostante negli anni Antonella Mosetti abbia fatto più volte riferimento alla chirurgia e alla medicina estetica per continuare a sentirsi molto bella, non ha mai nascosto di amare esageratamente il ricorso ad interventi estetici, tanto da aver usato parole dure nel parlare della figlia, sformata dalla chirurgia estetica. Qualche anno fa, Antonella pubblicò un video sui social nel quale raccontava di aver rimosso l’acido ialuronico dalle labbra per tornare ad avere un aspetto più naturale. Pare infatti che le labbra, rispetto agli inizi della carriera, siano lievitate, così come il seno. E, a guardare il viso, oggi appare sicuramente non consono all’età. Qualche ritocchino per continuare a sentirsi bella nonostante l’età che avanza.