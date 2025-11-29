Antonella Mosetti sarà una delle ospiti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin Verissimo. La donna racconterà alcuni aspetti della sua vita

Antonella Mosetti sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin sabato 29 Novembre 2025 e tratterà per l’occasione di tanti temi. Dai rumors relativi alla vita privata fino alla figlia Asia Nuccetelli ma probabilmente Antonella potrebbe parlare anche del rapporto con i genitori, persone molto importanti per il suo percorso.

Fin da giovanissima la ragazza ha spiegato di come il padre e la madre siano state figure fondamentali per la sua vita, entrambe erano estranee al mondo dello spettacolo ma in più occasioni la ragazza ha raccontato il forte legame in particolare con suo padre, venuto purtroppo a mancare negli ultimi tempi. Non si conosce molto riguardo i genitori di Antonella, neanche il nome.

Sulla madre c’è sempre stato un grande velo di riservatezza ma la donna ha qualche volta sottolineato che tra le due c’era un forte legame. Antonella però è sempre stata molto legata a suo padre che era un ingegnere e che ha dovuto fare i conti con dei gravi problemi di salute negli ultimi anni della sua vita.

Antonella Mosetti e il legame con i suoi genitori

Antonella Mosetti ha postato molto spesso gli ultimi momenti della vita del padre, aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo che si è spento purtroppo a Dicembre 2024. Da tempo l’uomo viveva in una RSA a Roma ed era in gravi condizioni di salute dopo aver subito ben tre ictus negli ultimi anni. Una situazione difficile ma con la donna che ha affrontato tutto questo con grande orgoglio e dignità.

Sui social Antonella ha postato delle foto ed ha poi spiegato agli utenti il motivo della scelta di metterlo in una casa di cura: “Mio padre, dopo aver avuto tre ictus, ha iniziato ad essere affetto da demenza senile e varie complicazioni continue” e per questo motivo la donna ha preso questa decisione ed ha poi specificato:

“Solo con tanto amore e la continua presenza si può alleviare il dolore e l’incapacità di capire cosa ti stia succedendo”. Sui social Antonella ha raccontato il suo dramma e ha annunciato la morte del padre con un post sui social scrivendo ‘Ciao Papà’ e mostrando una vecchia foto che riguardava l’uomo.