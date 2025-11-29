Antonella Mosetti sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo. La donna racconterà alcuni aspetti della sua vita e anche dei suoi ex

Antonella Mosetti sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma in onda sabato 29 Novembre 2025 e che vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. La nota showgirl tratterà di tanti temi e non potranno mancare sicuramente nuovi retroscena e curiosità riguardo la vita privata dell’ex ragazza di Non è la Rai.

In passato si è spesso parlato di Antonella Mosetti per la sua vita privata e alcuni gossip che l’hanno caratterizzata. Alle spalle la donna ha un matrimonio con Alessandro Nuccetelli, tra l’altro padre di sua figlia Asia. I due si sono sposati ma nel 2003 – dopo circa 8 anni dall’inizio della sua storia – le parti si sono separate, senza però dare ulteriori dettagli su questo addio. L’uomo, conosciuto tra l’altro per essere uno dei migliori amici di Francesco Totti, è un noto bodybuilder della Capitale.

Successivamente Antonella Mosetti ha avuto una breve storia con Davide Lippi e poi ancora una storia molto importante, quella con l’ex campione di scherma Aldo Montano. I due si amavano molto ed erano molto legati, sognavano di fare una famiglia ma purtroppo Antonella Mosetti ha avuto due aborti spontanei e lei ricordò a Chi: “Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso, lui ha cresciuto mia figlia senza esserne il padre”.

Antonella Mosetti e la sua vita privata

Dopo la storia con Aldo Montano sono stati affibiati alcuni flirt alla showgirl ma nulla di molto importante e duraturo, ma ora c’è curiosità per sapere se Antonella Mosetti sia fidanzata o meno e negli ultimi giorni sono arrivate interessanti novità a riguardo e le ha svelate stesso Antonella sui propri canali social.

Attraverso un lungo post ed una serie di scatti Antonella Mosetti ha annunciato la storia con Emanuele Cerroni, personaggio fuori dal mondo dello spettacolo e la donna ha spiegato con un post che inizialmente era un’amicizia ma che poi è diventata altro: “Tutto si trasforma, oggi il regalo più bello della mia vita sei tu, il mio cuore batte forte con la mia testa e con la mia anima”.

Di Emanuele Cerroni si può notare mediante i social che è un agente di commercio con una lunga carriera alle spalle e che al momento lavora per l’azienda francese della Saint-Gobain.