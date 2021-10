Antonella Mosetti “Con OnlyFans ci mangio”/ “Sul mio profilo nulla di porn* ma…”

Dopo la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, di Antonella Mosetti si sono perse le tracce sul piccolo schermo, salvo qualche sporadica ospitata, ma non sui social dove ha invece trovato il suo porto sicuro. In una lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, la Mosetti ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita professionale e privata, concentrandosi soprattutto sul presente.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha spiegato come vive dopo essere sparita dalla tv: “Sono una donna risolta”, ha assicurato, per poi aggiungere, “Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans”. Grazie a queste piattaforme social, dunque, la showgirl oggi 46enne non ha grossi problemi a svelare che grazie a OnlyFans ottiene i suoi guadagni che le permettono di vivere senza alcun problema: “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”.

Antonella Mosetti parla del suo profilo su OnlyFans

Nell’intervista al noto settimanale specializzato in gossip, dunque, Antonella Mosetti spiega di aver raggiunto oggi la sua consapevolezza: “Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”, ha aggiunto.

Del futuro non ha alcuna paura: “Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti”, dice, senza dimenticare il lavoro grazie ai social e in particolare OnlyFans. Si tratta di una piattaforma che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. Per ‘intrattenimento’ si intendono anche foto e video di nudi. Lei tuttavia assicura di non condividere nulla di hard: “Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? E’ un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”, ha concluso.

