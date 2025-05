Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: nuovo scontro all’Isola dei Famosi 2025

Tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani lo scontro all’Isola dei Famosi 2025 continua. Alle due showgirl sono bastate poche ore di convivenza per scontrarsi prima in puntata e poi sull’Isola. Dopo aver litigato in diretta durante la prima puntata, la Mosetti e la Fabiani hanno continuato a discutere anche sull’Isola. “Ma capisci l’italiano? Hai iniziato tu a parlare male di me alle mie spalle quando stavamo in Palapa”, ha cominciato Antonella.

“Grazie al cavolo che non stai più in televisione da una vita. Non ho voglia di rompermi i cogl10ni con una come te, manco a Roma ti ho mai considerato, figuriamoci qua. Poraccia. Perdo solo tempo, fai finta di voler chiarire, ma non c’è dialogo. Hai provato a chiarire con me, ma in realtà è stato l’ennesimo attacco. Io sono di pancia, te no“, ha aggiunto la Mosetti.

Antonella Mosetti, parole durissime contro Alessia Fabiani

Alessia Fabiani ha provato a calmare le acque e ad esprimere le proprie ragioni, ma Antonella Mosetti non ha sentito ragioni e ha continuato ad attaccare la Fabiani. “Non ti attaccare a quello che vedi sui social, la figuraccia della scroccona la stai facendo tu. Tu butti il sasso e nascondi la mano, sei cattiva, sei una donna cattiva. Spari m3rda contro chi ti aiuta. Sei una finta”, ha sbottato la Mosetti.

“Non ti ho mai voluto vedere neanche a Roma! Eri l’amica del mio ex marito, andavi a giro con lui, tanto la verità uscirà fuori non ti preoccupare. Puoi fare tutti i giochini che vuoi, io confido nel tempo. Non mi sono sbagliata trent’anni fa con te, non mi sono sbagliata oggi: questo è quello che sento a pelle! Vuoi fare la f1ga, ma non lo sei“, ha concluso l’ex ragazza di Non è la Rai.

