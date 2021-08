Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: “Poraccia”/ “L’ho fatta diventare famosa”

Antonella Mosetti torna a parlare di Giulia De Lellis che ha conosciuto durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Concorrente della prima edizione del reality show insieme alla figlia Asia Nuccetelli e ad Andrea Damante, Antonella Mosetti si era scontrata con Giulia De Lellis che all’epoca era fidanzata con Damante ed entrò nella casa per difendere la sua storia d’amore. Tra le due volarono parole forti e, a distanza di anni, la Mosetti è tornata a parlare dell’influencer.

Tutto è accaduto durante una diretta Instagram nel corso della quale, rispondendo alla frecciatina dei followers, ha parlato nuovamente della De Lellis. Qualcuno, come fa sapere il portale Isa e Chia, ha punzecchiato la Mosetti scrivendo che la gente si ricorda di lei solo per lo scontro con Giulia De Lellis. La replica della Mosetti non si è fatta attendere.

Antonella Mosetti, frecciatina a Giulia De Lellis

Il commento dell’hater non è passato inosservato all’occhio attento di Antonella Mosetti che ha così risposto per le rime. “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”, ha risposto la Mosetti.

Poi, di fronte ai commenti degli utenti che hanno difeso la De Lellis, ha aggiunto: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza f..a”. Giulia De Lellis replicherà o sceglierà la strada del silenzio? Per ora, l’influencer tace e continua a dedicarsi ai suoi numerosi impegni.

