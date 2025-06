Antonella Mosetti si sfoga su Instagram svelando come, dopo l'Isola dei Famosi 2025, tanti che le avevano manifestato supporto sono invece spariti

Antonella Mosetti torna a parlare dell’Isola dei Famosi 2025 e lo fa in un video nel quale lancia un vero e proprio sfogo. La showgirl è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del reality, attualmente ancora in corso, ma ha abbandonato poche settimane fa. Un addio volontario, arrivato al culmine di un disagio che la naufraga ha iniziato a provare dopo poche settimane di permanenza in Honduras.

Antonella ha infatti deciso di partecipare all’Isola anche per tentare di affrontare il dolore per la recente morte di suo padre. Volare lontano dall’Italia ed isolarsi ha però avuto l’esito opposto a quello sperato, acuendo il dolore della perdita. Così, Antonella Mosetti, pur essendo tra le protagoniste dell’Isola, ha abbandonato, tornando in Italia. Eppure, dal suo ritorno, non è mai stata ospite in studio.

Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l’Isola dei Famosi 2025: “Tanti sono spariti”

In una storia pubblicata su Instagram, Antonella Mosetti ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, parlando di persone che le hanno manifestato affetto e vicinanza quando era all’Isola dei Famosi 2025, ma che sono poi sparite quando è tornata in Italia. “Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto che si è creato nella mia testa.”, ha esordito su Instagram, spiegando che “Le persone che avevo intorno, non tutti per fortuna, qualcuno, quando ero a fare L’Isola volevano per forza vedermi, starmi vicino… poi sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita.”. A chi le farebbe notare che si tratta di una cosa ‘normale’, che avrebbe dovuto aspettarsi, lei risponde che “da qualcuno però non me l’aspettavo proprio”. Chi sia questo qualcuno resta però un mistero.

