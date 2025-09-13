La vita sentimentale di Antonella Mosetti tra gli ex del passato e attualità: l’ex showgirl è fidanzata?

Per anni ha vissuto fasti importanti nel mondo della televisione; Antonella Mosetti è da considerare un’assoluta protagonista del piccolo schermo pur avendo scelto, negli ultimi anni, di passare ad altri impegni mettendo da parte la luce dei riflettori che caratterizza la tv. Pur allontanandosi dalla scena mediatica non si è affatto arrestata la curiosità degli appassionati nei suoi confronti, soprattutto per ciò che riguarda la cronaca rosa e la sua vita sentimentale. Chi sono i suoi ex compagni? Antonella Mosetti è fidanzata? Interrogativi che intrattengono non solo i fan ma anche coloro che non vogliono perdersi nemmeno una novità riguardante il mondo del gossip.

Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti/ Chi è: dal "piccolo male" alle critiche degli haters

Diverse sono le storie importanti ascrivibili ad Antonella Mosetti; alcune confermate, altre da inserire nel novero delle voci prive di conferma. Tra gli ex compagni della showgirl spicca Aldo Montano; con il celebre campione olimpico ha vissuto un’intensa storia d’amore che attirò non poca attenzione da parte dei media. Insieme per 5 anni, precisamente dal 2007 al 2012; una liaison che riportò emozioni pure nel cuore della Mosetti dopo la difficile rottura con Alessandro Nuccetelli; suo ex marito e papà della figlia Asia.

Chi è Antonella Mosetti, da letterina a star di Only Fans/ "Guadagno bene ma certe cose non le faccio"

Antonella Mosetti, tutto tace sul possibile nuovo compagno

Dopo il matrimonio naufragato con Alessandro Nuccetelli e la liaison di 5 anni con Aldo Montano, tra gli ex compagni di Antonella Mosetti si ricorda anche Davide Lippi. Anche quest’ultimo legato al mondo dello sport – precisamente al calcio – in quanto figlio del celebre allenatore Marcello, campione del mondo nel 2006. Ma tra voci e rumor recenti, addentriamoci nell’attualità sentimentale dell’ex volto tv: Antonella Mosetti è fidanzata?

Le ultime notizie sulla vita sentimentale coincidono con la nuova vita lontana dalla luce dei riflettori: Antonella Mosetti è fidanzata, ma sul nuovo compagno sono scarse le informazioni reperibili. Una sua scelta, legittima, di tutelare la sua vita sentimentale dopo anni al centro dell’attenzione e dove ha sperimentato quanto siano fastidiose le ingerenze mediatiche soprattutto quando si tratta di cronaca rosa. La sua dolce metà sarebbe un noto e stimato imprenditore ma è ‘mistero’ sull’identità; una liaison che pare duri da circa 3 anni e che sia fonte di estrema felicità per Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti, duro sfogo dopo l'Isola: "Sono spariti tutti"/ "Tanti volevano starmi vicino e invece…"