Antonella Mosetti e la chirurgia estetica: la rivelazione di Genny Urtis

In merito al ricorso alla chirurgia estetica tra i protagonisti dello spettacolo e della televisione italiana, Genny Urtis ha creato una rubrica intitolata Bisturi Fatale e disponibile sul suo profilo Instagram. Il celebre dermatologo e chirurgo dei vip, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, in questa rubrica analizza i ritocchini cui i personaggi noti si sono o si sarebbero sottoposti nel corso degli anni, avanzando diverse ipotesi nel merito e facendo un paragone tra il prima e il dopo.

A finire nei “raggi X” di Urtis c’è anche Antonella Mosetti, sua grande amica, che ha preso parte all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi 2025 ritirandosi a edizione in corso. Il chirurgo ha inizialmente fatto una breve presentazione della celebre showgirl, ricordando i suoi esordi televisivi negli anni ’90 a Non è la Rai sino ad oggi, e soffermandosi successivamente sui ritocchini estetici. Ma, nello specifico, che cosa si è rifatta Antonella Mosetti?

Cosa si è rifatta Antonella Mosetti? “Un po’ di botox e di filler…“

Genny Urtis su Instagram ha condiviso due foto di Antonella Mosetti nel corso degli anni, prima e dopo il ricorso alla chirurgia estetica. E, nello specifico, ha spiegato a cosa la showgirl televisiva si sarebbe sottoposta: “Vedendo il suo prima e dopo, non nasconde di aver fatto chirurgia, di essersi rifatta il seno e altre cose. Magari il viso è un po’ più rimodellato negli anni, ovviamente magari un po’ di botox e un po’ di filler… negli anni la pelle prende moltissimo sole“.

E, in merito proprio a questo aspetto, le ha infine rivolto un prezioso consiglio: “Infatti, Antonella, ti consiglio di non prendere tutto sto sole!“.