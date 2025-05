Antonella Mosetti si lascia andare a un fiume di dichiarazioni sulla sua nuova vita da content creator. La showgirl ed ex fidanzata di Aldo Montano, qualche mese fa ha annunciato la sua nuova vita su OnlyFans, e nelle scorse ore è tornata a parlarne, lasciandosi andare anche a dei dettagli aggiuntivi, prima della sua partenza per L’Isola dei famosi. “I reality me li hanno proposti, ma mi sono un po’ rotta i co***oni. Quanto guadagno al mese? Per un nudo integrale anche più di 10mila euro, per i piedi tra i 2 e i 3mila euro, per un video hard mi proposero anche 50 mila euro ma non faccio queste cose” ha confidato Antonella Mosetti.

Nonostante la chiusura che pareva netta ai reality, Antonella Mosetti ha accettato la proposta di partecipare all’Isola dei famosi su Canale Cinque, la nuova edizione sarà condotta da Veronica Gentili, mentre Simona Ventura sarà opinionista unica del programma.

Antonella Mosetti torna ai reality: in passato partecipò al Grande Fratello

L’ex fiamma di Aldo Montano, con il quale sfiorò il matrimonio nel 2010, sarà nel cast de L’Isola dei famosi. Antonella Mosetti ha preso parte in passato al Grande Fratello, era il 2017 e per la prima volta il reality di Canale Cinque si presentò al pubblico nella versione vip.

Dopo la parentesi lontana dal piccolo schermo, Antonella Mosetti ha deciso di riprovarci e si appresta a partire della spedizione sudamericana de L’Isola dei famosi 2025, vedremo con quali motivazioni.