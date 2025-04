Quando nemmeno i motori sono caldi per la partenza dell’Isola dei Famosi 2025, gli umori di due future naufraghe potrebbero invece già essere fumantini. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato delle voci su una presunta rissa ‘sfiorata’ prima di partire per il reality con protagonisti, per l’appunto, 2 concorrenti. Ad alzare il polverone sui social era stata Deianira Marzano, senza però scendere nel particolare dell’identità delle persone in questione che sembrava ancora ignota.

Come racconta Novella 2000, con le dovute riserve su rumor tutt’altro che confermati, ancora Deianira Marzano e anche Amedeo Venza avrebbero confermato i rumor sulla maretta prima dell’esordio dell’Isola dei Famosi 2025 e aggiungendo il dettaglio più atteso per gli appassionati di retroscena. Stando a quanto raccontato sui social, sarebbero due donne le concorrenti protagoniste della lite prima della partenza per l’Honduras, ma chi?

Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti, la verità sulla presunta lite prima dell’Isola dei Famosi 2025

“Le voci di corridoio parlano chiaro; il litigio avrebbe come protagoniste Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti”, il condizionale è d’obbligo per un retroscena così spinoso; come riporta Novella 2000, queste sarebbero state le nuove rivelazioni di Deianira Marzano e Amedeo Venza a proposito del presunto litigio prima dell’Isola dei Famosi 2025.

Ovviamente, come sottolineato anche dai due esperti di gossip, restano per il momento solo voci di corridoio: “Nessuna conferma ufficiale”, ma al contempo è rincarata la presunta lite tra Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti prima di partire per L’Isola dei Famosi 2025. “La tensione sarebbe palpabile, tanto che si parla di possibili colpi di scena ancor prima di sbarcare”. Insomma, non resta che attendere ancora qualche giorno dato che la partenza del reality è fissata per il 6 maggio; forse allora scopriremo se le presunti ruggini sono realtà o se si è trattato unicamente di voci prive di fondo. Nel frattempo, non sono da escludere ulteriori colpi di scena sulla vicenda.

