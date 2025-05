Isola dei famosi 2025, scoppia la lite tra Antonella Mosetti ed Alessia Fabiani: “Sei pazza”

È partita con il botto la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 con un acceso scontro tra Antonella Mosetti ed Alessia Fabiani. Le due si conoscono da anni e si professano amiche ma ieri una mossa dell’ex letterina ha fatto sbottare l’ex Non è la Rai e ben presto è scoccata la lite. Tutto è nato quando durante la catena di salvataggio Alessia Fabiani ha preferito salvare Cristina Plevani lasciando in questo modo la Mosetti a rischio eliminazione. Quest’ultima però per sua fortuna è stata salvata da Patrizia Rossetti.

La vendetta di Antonella contro Alessia non è tardata ad arrivare e poco dopo in Palapa l’ha nominata per questo motivo: “Nomino Alessia perché se fosse dipeso da lei il salvataggio di oggi mi avrebbe rispedito in Italia…Ci sono rimasta male” finita qui? Ma neanche per sogno perché dopo solo cinque minuti, come riporta Biccy, è scoppiata la lite tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani e le due se ne sono dette di ogni. “Capisco che vuoi tornare in auge però non usare noi con tutti i favori che ti facciamo” è sbottata Antonella Mosetti che poi ha tuonato parole grosse: “Tu comunque sei pazza, non stai bene, capisco che soffri un po’ però non puoi far passare queste cose così!…Follia, iniziamo bene! Follia pura.”

Durante la lite tra Antonella Mosetti ed Alessia Fabiani all’Isola dei famosi 2025, l’ex Letterina di PassaParola ha provato a giustificarsi: “Da quando siamo arrivate tu neanche mi hai guardato, non hai dormito con me. Antonella mi hai fatto un voltafaccia nominandomi, io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni si è comportata meglio.” Insomma il reality di Canale5 con la nuova conduzione di Veronica Gentili e Simona Ventura nel ruolo inedito di opinionista è appena iniziato e già promette scintille.

