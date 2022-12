Antonella Mosetti, gaffe in diretta: “Giuliacci? Poraccio, è morto”/ Lui: “Sono vivo”

Antonella Mosetti: “Mario Giuliacci? Era vecchio, è morto”

Antonella Mosetti si è resa protagonista di una gaffe in diretta su Instagram. La conduttrice, in linea con i suoi fan intenta a parlare del più e del meno, ha dato per morto Mario Giuliacci, noto meteorologo conosciuto dai telespettatori per la sua lunga carriera in tv in vari programmi. Il colonnello ha commentato per salutarla, ma lei non deve essersi accorta che fosse lui, e parlando proprio del meteorologo ha spiegato come, a suo dire, fosse morto.

Il colonnello, volto della tv per tantissimi anni, ha commentato sotto la diretta di Antonella Mosetti per salutarla: i due hanno lavorato spesso insieme. Lei, non capendo che il commento arrivasse proprio da lui, ha risposto: “Giuliacci? Ah si certo lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio”, come spiegato da alcuni utenti su Twitter. Il colonnello, che di anni ne ha 82 anni ed è vivo, ha prontamente risposto: “Ma come morto? Sono io che scrivo!”, aggiungendo un paio di corna.

Chi è il meteorologo Mario Giuliacci

Mario Giuliacci, che ha commentato sotto la diretta di Antonella Mosetti spiegando di essere vivo e aggiungendo un paio di corna, è un volto conosciuto dal pubblico italiano vista la lunga carriera nel mondo della tv. Nel 1992 ha fondato il Centro Epson Meteo, con il quale ha collaborato fino al 2010 occupandosi delle previsioni meteorologiche per i telegiornali Mediaset e per diversi siti internet. Dal 1997 al 2010 ha condotto le previsioni del tempo del TG5 delle 8 e delle 20.

La vicenda, con la gaffe social di Antonella Mosetti, ha causato stupore e imbarazzo tra le persone collegate alla diretta Instagram. Prontamente, il colonnello ha sottolineato il fatto che fosse vivo, scongiurando l’ipotesi presentata proprio dalla conduttrice con l’emoji delle corna.

