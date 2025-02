Donna di spettacolo e oggi attiva nel mondo dei social con diversi progetti in corso, alcuni dei quali sovente dividono il pubblico con opinioni disparate; Antonella Mosetti non ha forse bisogno di presentazioni e lo dimostra un’attenzione particolare del mondo del gossip nei suoi confronti. Spesso la cronaca rosa è un tema strettamente legato ai volti noti e anche nel suo caso c’è chi indaga sull’attualità sentimentale. Qualche tempo fa aveva lei stessa parlato di una nuova relazione con un uomo francese del quale però non ha mai rivelato l’identità. Ad oggi – come riporta Fanpage citando l’intervista da Monica Setta a Storie di donne al bivio – la relazione con il nuovo compagno sarebbe terminata. “Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile”.

Assodata l’assenza di un nuovo compagno di Antonella Mosetti, non mancano le curiosità in riferimento ai trascorsi sentimentali dell’ex showgirl. Noto è infatti il matrimonio con l’ex marito Alessandro Nuccetelli con il quale ha condiviso non solo diversi anni ma anche concretizzato il sogno di allargare la famiglia. Insieme hanno dato alla luce la figlia di Antonella Mosetti, Asia, ma nel 2003 qualcosa si è spezzato. La relazione era iniziata circa 8 anni prima ed entrambi non hanno mai parlato – come giusto che sia – in maniera esplicita delle ragioni che hanno decretato la fine del matrimonio.