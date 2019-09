ANTONELLA MOSETTI/ La dedica a Mike Bongiorno: “Quanto mi manchi…” (Caduta libera)

Antonella Mosetti è una delle attrici e conduttrici di punta dei primi anni Duemila. Con Mike Bongiorno, nel 2002, condusse Paperissima Sprint, l’esilarante show di Canale 5 che all’epoca era ai suoi esordi. Ed è a Mike Bongiorno che dedica un post su Instagram, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa: “Quanto mi manchi Mike”, scrive lapidaria, aggiungendo tre emoticon fra applausi a cuoricini. Questa sera completerà il suo omaggio a Caduta libera, dove sarà ospite insieme ad altre conduttrici e vallette che hanno avuto Mike come mentore. Di recente, Antonella è tornata a far parlare di sé (e della sua famiglia) per via delle dichiarazioni sulla figlia Asia. La Nuccetelli, infatti, sarebbe stata “rovinata” dalla chirurgia estetica: “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”. Ma la diretta interessata nega tutto: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario”.

La carriera televisiva di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è stata modella, attrice e showgirl della tv. Memorabili le sue esperienze cinematografiche in coppia con Carlo Verdone, oltre al legame professionale con Gianni Boncompagni. Fu proprio lui a sceglierla per Non è la Rai, insieme a un altro dei volti storici del programma, quello di Ilaria Galassi. Dal suo matrimonio con Alessandro Nuccetelli è nata la figlia Asia, che ha seguito le orme della madre partecipando ad alcuni programmi televisivi di Mediaset. Nel 2001, Antonella ha lasciato ufficialmente il Biscione per approdare alla tv di Stato, dove è stata opinionista del programma calcistico Quelli che… aspettano.

