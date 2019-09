Antonella Mosetti/ “Mia figlia Asia Nuccetelli rifiuta la tv dopo gli attacchi…”

Puntata complicata e delicata quella di oggi di Mattino 5 dove si parla di fisico, curvy e degli attacchi degli haters sotto ogni foto di vip e meno vip. Le cose non sono sempre come sembrano e anche in questo caso sono molti quelli che ci rimangono male e ne soffrono fino ad ammalarsi (vedi Valentina Dallari, ospite di nuovo in studio oggi) o chi se ne fa una ragione e va avanti proprio come ha fatto Asia Nuccetelli. A parlare di lei ci pensa la mamma Antonella Mosetti che, in collegamento da Roma, ribadisce il fatto che la figlia ormai ha dimenticato tutto l’odio che l’ha travolta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in coppia con lei: “Lei all’inizio provava a capire un po’ come gestire la cosa ma poi ci fai l’abitudine. Noi viviamo in una società malata. Se passi cose peggiori nella vita questo passa in secondo piano e anche lei ci ha fatto il callo“.

ANTONELLA MOSETTI A MATTINO5: “MIA FIGLIA ATTACCATA VERGOGNOSAMENTE”

A quanto pare Asia Nuccetelli è ormai andata avanti e ha deciso di dimenticare tutto concentrandosi sulla sua vita ma Antonella Mosetti continua a ribadire il fatto che lei non si è rifatta. Qualche punturina alle labbra, tanto sport, dieta e l’unico intervento subito è stato al naso per via di un problema di saluto e di estetica: “Asia ringraziando al cielo ha passato una vita difficile. Ha deciso di esporsi e l’avevo avvisata di tutto quello che sarebbe successo. Lei ha deciso di farlo, a 23 anni si è rifatta il naso per un problema, abbiamo fatto un percorso dallo psicologo. Adesso è andata avanti, rifiuta la televisione e fa agonismo a cavallo, cosa potrei volere di più come mamma?“. Una serie di immagini mostrano poi la nuova Asia Nuccetelli ma quello che importa a tutti è il fatto che lei da poco peso agli attacchi gratuiti degli haters e rinascerà lontano dalla tv.

