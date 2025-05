Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino: cos’è successo dopo l’Isola dei Famosi 2025

Alla vigilia della partenza, Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino erano stati indicati come i probabili protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025 ma dopo un paio di settimane, tutti e tre hanno alzato bandiera bianca. Dopo aver provato a resistere, convinta anche dall’intervento della figlia Asia, Antonella Mosetti non ce l’ha fatta e ha deciso di ritirarsi. Con lei anche Nunzio e Spadino che hanno abbandonato nella stessa puntata. Tre perdite importanti per il reality che, ora, dovrà correre ai ripari per sostituirli.

Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 28 maggio, tutti e tre i naufraghi saranno sicuramente in studio per raccontare le motivazioni dell’abbandono. In attesa, tuttavia, di rientrare in Italia, non solo sono tornati sui social, ma si sono mostrati così.

Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino beccati così in Honduras

Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino non sono ancora rientrati in Italia e, in attesa di salire sull’aereo che li riporterà in patria, stanno trascorrendo le ore nel resort in Honduras, insieme alla produzione. La Mosetti, torna ufficialmente sui social, si è così mostrata mentre si gode il sole, il mare e il relax su n lettino intenta a fumare. In costume, la Mosetti riprende poi la spiaggia dell’Honduras in cui si trova dove s’intravedono anche Spadino e Nunzio, impegnati a giocare a pallavolo insieme, probabilmente, ai ragazzi della produzione.

Dopo aver lasciato l’Isola, i tre ex naufraghi si stanno godendo una piccola vacanza prima di rientrare in Italia e affrontare il confronto in studio con Veronica Gentili e Simona Ventura. Nel frattempo, si godono il sole e il mare dell’Honduras.