Antonella Mosetti/ Pioggia di insulti sotto il suo ultimo scatto: “Gente cattiva!”

Antonella Mosetti torna a catalizzare l’attenzione su di se. La showgirl, dopo aver confessato di essere positiva al coronavirus, molto probabilmente a seguito della sua mini vacanza in Sardegna, con tappa al Billionaire compresa, ha deciso di sfogarsi per l’ondata degli haters nata sul web nelle ultime settimane. Obiettivo dei leoni da tastiera, attaccare i molti vacanzieri della Costa Smeralda, a cominciare da Flavio Briatore, il proprietario del prestigioso locale di Porto Cervo, anch’esso ammalatosi di covid-19. E così che attraverso una stories, la showgirl ha scritto: «A tutti gli invidiosi che criticano tanto Briatore e gli altri vip positivi al Covid, ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire». Non è stata resa pubblica la reazione dei fan, ma è presumibile che alla Mosetti siano arrivate risposte non proprio “ortodosse”. La stessa ex concorrente di Non è la Rai ha postato anche una foto sulla propria pagina Instagram, in cui ha mostrato la propria forma smagliante nonostante l’infezione da coronavirus.

ANTONELLA MOSETTI, L’ULTIMO SCATTO: “ORDINE E CAOS”

Uno scatto rigorosamente sexy con tanto di didascalia: «La ricerca dell’ordine e il fascino del caos! Questa è la frase che identifica a pieno il mio modo di vivere». La Mosetti sembra essersi fermata al periodo del popolare show inventato da Boncompagni, con tanto di shorts neri molto corti, ed una maglietta rosa, con annesso sguardo magnetico. Numerosi i commenti, in questo caso, positivi “Che schianto!”, “Stratosferica” e “Pazzesca”, ma c’è anche chi scrive, in maniera decisamente ironica “Il Covid ti rende bella”. Ovviamente sono tornati a commentare anche gli haters, anche perchè, la Mosetti ha recentemente attaccato la giornalista Selvaggia Lucarelli, chiedendo di “insultarla”, e ai molti leoni da tastiera che l’hanno offesa ha replicato dicendo: «Mi arrendo! Troppa gente cattiva e frustrata!! Ora penso a me e ai miei amici affetti da Covid 19! A voi ci penserà la vita!».



