Sembra non esserci pace per L’Isola dei Famosi perché di ritiri ce ne sono già stati, ma ora sembra che ce ne possano essere altri due in arrivo, cosa che metterebbe in difficoltà Veronica Gentili e la sua squadra di lavoro dato che le dinamiche non si riescono a innescare e le idee, che già scarseggiano, non vengono messe in campo. Ma di quali concorrenti si sta parlando?

La prima è Patrizia Rossetti, che ieri si è detta a terra dal punto di vista psicologico, ma la seconda è l’insospettabile Antonella Mosetti, che negli ultimi giorni non è più stata tra le protagoniste del daytime, a differenza di una Teresanna Pugliese che piuttosto di ritirarsi sarebbe disposta a fare di tutto. È un’esperienza che capita una sola volta nella vita e vuole godersela fino in fondo.

Quindi, Antonella Mosetti pensa al ritiro dall’Isola dei Famosi. Ma perché? Cos’è successo in questi giorni? Era già stata in crisi per via della famiglia, ma le parole del fratello Massimiliano e della figlia Asia Nuccetelli, l’avevano aiutata a restare all’interno del gioco, ma poi la tristezza e l’abbattimento è tornato prepotente a colpirla tra capo e collo. “Mi gira la testa e mi manca l’aria” si è lamentata la showgirl.

“Non credo che abbandonare l’Isola voglia dire essere debole” ha spiegato la naufraga dell’Isola dei Famosi, dicendo che ognuno ha il suo limite e che non può di certo ammalarsi. Arrivata a una certa età non bisogna accettare per forza determinate condizioni. Si sente molto debole, giorno dopo giorno, quindi il suo ritiro potrebbe essere davvero questione di ore.

