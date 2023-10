Antonella Mosetti replica alle accuse di Federico Fashion Style/ “E’ un personaggio infimo…”

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, “nuovo capitolo” della querelle

La faida tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sembra affondare le radici a diverso tempo fa; tra i due c’è già stato modo di battibeccare per ragioni che ancora oggi non hanno messo d’accordo nessuna delle parti. Rivendicazioni da parte dell’hair stylist, smentite della showgirl, ma una verità comunque non è mai emersa rispetto agli aneddoti proposti da entrambi nel corso del tempo. Stando a quanto riporta Biccy, un nuovo capitolo sarebbe stato inaugurato con l’intervista rilasciata di recente a Belve proprio da Federico Fashion Style.

Sonia Bruganelli ironizza sulla confessione di Federico Fashion Style/ Lui parla del coming out e lei...

Come anticipato, Federico Fashion Style ha parlato nuovamente delle vecchie ruggini con Antonella Mosetti. Al cospetto di Francesca Fagnani a Belve, è stato infatti nuovamente incalzato sulle accuse mosse verso la showgirl rispetto ad un presunto trattamento non pagato. “Dice che le cadevano i capelli dopo che veniva da me, ma non è vero. Semmai il suo problema è un altro, cioè che non strisciava la sua carta di credito”. L’hair stylist ha dunque ribadito le medesime posizioni del passato e non è tardata la dura replica di Antonella Mosetti.

Letizia Porcu e Sophie, ex moglie e figlia Federico Fashion Style/ Lui: "Ha sempre saputo fossi gay e…"

Antonella Mosetti, la dura replica alle parole di Federico Fashion Style a Belve

Antonella Mosetti ha scelto il suo profilo Instagram per rispondere nuovamente alle accuse di Federico Fashion Style. Quest’ultimo – intervistato a Belve – ha menzionato nuovamente il presunto mancato pagamento della showgirl dopo un trattamento presso il suo centro. “Sono molto felice di tutte le segnalazioni che mi state facendo; chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da più di 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare, però in un mondo come quello che viviamo oggi, anche se viviamo tragedie molto più grandi, purtroppo invitano in Rai elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando”.

Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip e il coming out/ "Io gay? Giravano gli screen ed io..."

La replica di Antonella Mosetti a Federico Fashion Style – affidata ai social e riportata da Biccy – parte dunque con una pesante stoccata all’indirizzo dell’hair stylist. La showgirl ha poi proseguito: “Basta guardarlo in faccia per capire tutto; io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e tanto onesta, ho aiutato tutti. Anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e la uso”. Dopo un’ultima frecciatina, Antonella Mosetti chiude così la sua replica a Federico Fashion Style e chissà che non possa arrivare una contro-risposta a breve.











© RIPRODUZIONE RISERVATA