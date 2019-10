Antonella Mosetti “Ses*o con Aldo Montano?”/ “Resisteva molto, sapeva soffrire…”

Colpo di scena a Mattino 5 dove oggi si parla di rapporti e di italiane, più o meno soddisfatte, prendendo come spunto le parole di alcune star internazionali e nostrane. Proprio una di queste parlava dei calciatori dicendo di loro che “sono un po’ troppo veloci” durante l’atto e per questo non meritano il podio di partner sessuale. E’ proprio in questo momento che arriva Antonella Mosetti, ospite in collegamento da Roma della movimentata puntata, a sostegno della categoria dei sportivi. Chi meglio di lei potrebbe farlo dopo anni passati al fianco di Aldo Montano dicendosi addirittura pronta a sposarlo prima della rottura e la fine della loro convivenza? Proprio la bella showgirl rilancia: “Io sono stata con uno sportivo per tanto tempo che non è un calciatore. Lo sport usa l’uomo a non essere molto veloci semmai il contrario perché si tengono, si tengono, sono abituati alla sofferenza”.

ANTONELLA MOSETTI “IL SES*O CON ALDO MONTANO”

Il discorso fatto da Antonella Mosetti arriva così “sereno” da creare scompiglio in studio tra risatine e frecciatine. Il primo a dire la sua è Valerio Merola, ospite in studio, che subito si complimenta con l’ex campione: “Sono felice per questo spot che Antonella ha fatto ad Aldo Montano, lo saluto con affetto”. Anche Federica Panicucci non si tira indietro e, nonostante la Mosetti non avesse fatto il suo nome esplicitamente, rilancia: “Salutiamo Aldo Montano”. A questo punto la showgirl interviene nuovamente sorridente e chiarisce: “Ma no, era un esempio…”. A quanto pare, dall’alto della sua esperienza, Antonella Mosetti ha smentito le parole di Anna Falchi sugli sportivi, ma forse tra chi fa calcio o scherma, le cose non sono uguali?

