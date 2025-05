Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025 ed è tornata alla sua vita. Troppo dura la vita nel reality, soprattutto per chi, come lei, sta facendo i conti con un dolore troppo grande: la morte di un genitore. Antonella non ha fatto mistero di aver accettato di partecipare al programma per “cercare suo padre”, tentare di sentirlo nuovamente vicino dopo la sua morte in un luogo dove il silenzio e la riflessione la fanno da padroni, ma le cose non sono andate come sperato.

Lo stesso silenzio ha acuito quel dolore che Mosetti sperava di placare. Il che, unito alla fame e alle difficoltà del luogo, hanno portato la showgirl ad abbandonare la playa e il programma stesso. Una volta tornata alla vita e ad una connessione, Antonella ha rotto il silenzio, postando il suo primo messaggio social dopo l’Isola dei Famosi 2025.

Le prime parole di Antonella Mosetti dopo l’Isola dei Famosi 2025

“Che dire se non…WOW!” Così ha esordito Antonella Mosetti per il suo ritorno su Instagram dopo l’Isola. La showgirl ha quindi ammesso di essere ancora un po’ frastornata, “ma anche travolta dall’affetto di tutti voi”. Tanti, infatti, i commenti di coloro che l’hanno apprezzata in questa nuova avventura televisiva, soprattutto per la sua schiettezza in ogni situazione. “L’avventura dell’Isola è stata tra le più dure della mia vita, ma sono contenta che alla fine anche in posto così estremo sia venuta fuori la VERA ANTONELLA e che vi sia piaciuta”, ha infatti aggiunto Mosetti, prima di concludere il suo post, annunciando il suo prossimo ritorno in Italia, pronta ad abbracciare tutti coloro che l’hanno sostenuta. Ad attenderla in Italia c’è d’altronde anche la sua famiglia: suo fratello, che l’ha incoraggiata anche dallo studio, e sua figlia Asia Nuccetelli.

