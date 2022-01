Antonella Mosetti: “Soleil si sente gran diva, zittitela”/ “Katia? Che cattiveria!”

Antonella Mosetti, sul suo profilo Instagram, sbotta contro Soleil Sorge: “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono già delle grandi dive e delle grandi donne internazionali dello showbitz di mettere bocca sulle donne con i figli. Azzittitele perché davvero fanno una figuraccia, che vergogna!”, ha detto. La showgirl non vede di buon occhio l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, soprattutto per il trattamento che in questi mesi ha riservato a Miriana Trevisan, sua amica.

Soleil Sorge, ad ogni modo, non è l’unica inquilina della casa più spiata d’Italia ad essere finita nella lista nera di Antonella Mosetti. La showgirl, infatti, ha avuto da ridire anche su Katia Ricciarelli. “Ma che cattiveria, non si può vedere! La gogna mediatica eccola, mi ricorda qualche anno fa. Quando si mettono in testa di coprire per forza le persone che si comportano male, affossano le persone brave come Miriana Trevisan”, ha aggiunto.

Antonella Mosetti: “Soleil si sente gran diva, zittitela”. La sua avventura al Gf Vip

Antonella Mosetti, che ha criticato aspramente il comportamento di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli nella casa, è stata anch’ella concorrente del Grande Fratello Vip, nel 2016 per la prima edizione, inizialmente in coppia con la figlia Asia. Un paio di mesi fa ha confessato che l’esperienza le è piaciuta talmente tanto che in futuro potrebbe valutare l’ipotesi di rientrare nel reality show. Un’avventura bis, come accaduto d’altronde quest’anno a Valeria Marini, Carmen Russo e tanti altri. “Ho bisogno di distrarmi. Nella mia edizione ero troppo attenta ad Asia ed avevo la testa su un fidanzato che oggi sarebbe meglio dimenticare”, ha detto come riportato da Biccy.

In attesa di una chiamata dalla produzione, ad ogni modo, Antonella Mosetti continua a seguire le sorti del Grande Fratello Vip da spettatrice ed in questi giorni ha avuto modo di dimostrare che ha qualcosa da dire, soprattutto in termini negativi, nei confronti di tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia.



