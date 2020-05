Antonella Mosetti tet*e strizzate in un mini costume/ “Non ti vergogni alla tua età?”

Pubblicità

Antonella Mosetti ha 44 anni, ma non li dimostra proprio visto che posa con davvero poco per nascondere come mamma l’ha fatta. Al di là dello slip che non lascia intravedere molto quello che stupisce è il top sopra, attillatissimo e trasparente tanto da mostrare i prosperosi seni e un sensuale tatuaggio tra i due seni. La shwgirl cerca così di mandare anche un messaggio positivo al pubblico che da casa sta ancora affrontando l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus lanciando il suo conto alla rovescia in attesa dell’estate che si avvicina e arriverà tra poco più di un mese. Quello che è certo è che lei ha superato ampiamente la prova costume mostrando un fisico tonico e un ventre assolutamente piatto e senza un filo di grasso. Come già detto 44 anni e non sentirli, basta guardare la foto per capire che Antonella ne dimostra quasi la metà.

Antonella Mosetti seno in evidenza, il web si divide

Le provocanti foto di Antonella Mosetti, con il seno in evidenza su Instagram, divide il web. Se in moltissimi sottolineano come la donna sia bellissima e non mostri i suoi 44 anni dall’altra parte c’è invece chi è pronto a gettare veleno sottolineando la sua volgarità. Nonostante la foto lasci poco all’immaginazione Antonella rimane comunque sempre elegante e mai fuori contesto. Riesce inoltre a mostrare una bellezza non del tutto naturale, ma che è figlia soprattutto di una sensualità e una femminilità che però sono state donate alla donna da madre natura. Quello che poi lascia di più senza parole è quel tatuaggio che si scorge tra i due seni e che fa impazzire tantissimi tra i follower pronti però ad andare anche un po’ oltre con le parole al limite della censura.

Foto, Antonella fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram 🌎✈️👙 #start #summer Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📸 (@antonellamosetti) in data: 11 Mag 2020 alle ore 10:21 PDT





