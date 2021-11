Antonella Mosetti vs Aldo Montano/ “Vedo uomini con il ciclo e donne con le p*lle!”

Antonella Mosetti lancia una frecciatina ad Aldo Montano. Dopo lo scontro con Alex Belli, l’ex compagna dello sportivo sembra aver espresso un parere piuttosto esplosivo in merito all’atteggiamento dello schermidore azzurro. La Mosetti ha infatti scritto sui social: “Situazione attuale, vedo uomini con il ciclo e donne con le palle”. Probabilmente Antonella avrà fatto riferimento al comportamento di Aldo Montano, che ha quasi messo le mani addosso ad Alex Belli nel corso di un’accesa discussione.

Il rapporto tra l’atleta e l’attore si è incrinato dopo che Belli ha accusato l’amico di non esporsi mai nella Casa. Tra loro sono volate parole grosse, tanto che Aldo ad un certo punto ha dichiarato: “Ti prenderei a schiaffi”, confermando di essere adirato e furioso nei confronti dell’attore. Forse Aldo Montano ha peccato di nervosismo e questo spiega la frase sibillina di Antonella Mosetti che pur ha sempre preso le sue difese. Di recente però la Mosetti aveva scritto: “Solo io so chi sei”. Pertanto, Antonella lo conoscerà bene e magari avrà subito a volte alcuni attacchi di nervosismo da parte di Montano.

Aldo Montano ha annunciato di voler abbandonare la casa del GF Vip. Aldo è rimasto infastidito dal modo in cui Alex Belli ha gestito la situazione e ha replicato: “Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai a fare la suora in confessionale!”. Parlando con gli altri compagni, Aldo Montano ha confessato che, se questo è il gioco, preferisce abbandonare e andare a casa.

Immediata la reazione di Manuel Bortuzzo che ha sentenziato che nel caso in cui Montano dovesse uscire lo seguirebbe a ruota: “Aldo, io senza di te me ne vado”. Considerando il rapporto di amicizia tra i due, è possibile che in questo modo Manuel abbia provato a far cambiare idea ad Aldo Montano. Sembrerebbe che Aldo sia tornato sui suoi passi, anche se non sappiamo cosa accadrà nelle ultime ore, considerando che Alex Belli ha dichiarato di aspettarlo al varco.



