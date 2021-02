Antonella Mosetti Vs Antonella Elia: “Una miracolata”/ “È fuori luogo, troppo trash!”

Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, si parla di Antonella Elia e delle sue affermazioni forti nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. In particolare vengono ricordate quelle dette contro Elisabetta Gregoraci, ultima sul vestito indossato lunedì scorso, giorno del suo compleanno. Antonella Mosetti, alle pagine di DiPiù, ha rilasciato dichiarazioni critiche contro la Elia, che oggi commenta con Barbara D’Urso. In particolare, ricordando le parole dette a Samantha De Grenet, la Mosetti ha dichiarato: “Ma come ti è venuto in mente di dirle che ti sembrava grassa! Nessuno ti ha avvisata che Samantha è stata recentemente operata per un tumore? Sei impreparata e non ti rendi nemmeno conto della fortuna che hai a essere l’opinionista di quel reality”.

Antonella Mosetti contro la Elia: “Sapeva sicuramente del tumore di Samantha De Grenet”

Nel salotto di Pomeriggio 5, Antonella Mosetti ha precisato le dichiarazioni fatte sulla Elia: “Ho accettato di fare questa breve intervista su quel che pensavo, io comunque l’ho trovata un po’ troppo trash, un po’ troppo forte e fuori luogo, perché puoi esprimere le stesse cose su una persona non attaccandola sull’estetica.” La Mosetti, infatti, non crede che la Elia non sapesse del tumore di Samantha: “Lei è stata sicuramente avvisata del tumore della De Grenet, fai parte di un cast così importante, gli autori ne avranno sicuramente parlato, è impossibile che non lo sapesse. Stai là e sei fortunata, miracolata, ma non perché è lei, lo sarebbe per qualsiasi donna in un periodo come questo…” ha tuonato.



