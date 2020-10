Antonella Mosetti vs Federico Fashion Style/ “Io ti mangio” e lui “sei una buffarola”

Antonella Mosetti vs Federico Fashion Style a Live Non è la D’Urso per la questione extension. La ex Non è la Rai è furente contro il parrucchiere delle vip: “non sono l’unica nello spettacolo, sono tantissime le persone che ti hanno esposto dei problemi, sei tu che dovresti pagare quelle come noi che ti fanno pubblicità”. Federico però replica: “ho il doppio dei tuoi follower e hai detto che faccio delle trasmissioni televisive pagandole. Ma che problema hai?”. Ma non finisce qui, visto che il parrucchiere torna sulla questione di un mancato pagamento di circa 600 euro che la Mosetti non avrebbe pagato, ma la showgirl non ci sta: “io ti mangio! Ti ho pagato in nero, dici solo stronzate, fai venire il sangue alle tempie”. Poi si torna a parlare dei prezzi folli del salone del parrucchiere con la storia di una donna che ha dovuto pagare quasi 6000 euro. La Mosetti dopo il video commenta: “ma nemmeno se andavi 20 anni fa da Coppola cifre del genere non si sono mai sentite nella vita”, ma la ex concorrente del Grande Fratello Vip si ritrova improvvisamente protagonista di una busta choc.

Antonella Mosetti busta choc a Live Non è la D’Urso

“Federico Fashion Style ha portata una chat tra te e lui in cui vi scambiate dei messaggi delle famose extension” dice Barbara d’Urso che chiede alla Mosetti se può leggerla. “Ma certo sono tua ospite puoi fare tutto quello che vuoi” replica la ex concorrente del Grande Fratello Vip. La chat è chiara: Antonella Mosetti doveva pagare 600 euro di extension, ma lei continua imperterrita a dire che l’ha pagato in nero. Anche Paola Caruso, una delle sferate interviene: “anche a me ha detto che doveva pagare”, ma è la Mosetti a riprendere la parola attaccando il parrucchiere: “a me la figura di cacca non me la fai fare, se tu la bocca non te la tappi…”, ma Federico Fashion Style replica: “stai zitta, non mi hai pagato, te lo dico ancora una volta ‘Antonella ciao’! Sei una buffona ti devi vergognare, vergognati. Sei una grandissima maleducata, sei una buffarola”. Ma non finisce qui, visto che Federico precisa: “ho visto wikipedia, ma che hai fatto? So 20 anni che non fai niente”, ma Antonella Mosetti replica: “ho fatto il Grande Fratello Vip e pulisciti la bocca, sto schifoso. Parli pure sto uomo. Uomo? Non so…”.



