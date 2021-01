Antonella Mosetti vs Federico Fashion Style/ “Ti pagai con un assegno”, ma lui…

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si confrontano nuovamente a Live Non è la D’Urso dopo la lite di qualche mese fa. Cosa è successo? Il parrucchiere delle star ha accusato la ex ragazza di Non è la Rai di non avergli pagato 600 euro dopo un trattamento di extension, ma la Mosetti non ci sta. “Questa sera ho messo delle extention – ha raccontato la showgirl italiana alcune settimane fa nel confronto con Federico precisando – che non ho pagato perché come succede nel mondo dello spettacolo io ho prestato la mia immagine e sono stata omaggiata con delle extention”. In quell’occasione l’hairstylist smentisce la Mosetti: “dici che hai prestato la tua immagine per il profilo Instagram ma c’ho il doppio dei tuoi follower” sottolineando che la showgirl gli deve dei soldi. Una rivelazione choc che fa letteralmente infuriare la ex concorrente del Grande Fratello Vip che precisa: “guarda che io sono una grande signora, che paga tutto. Non far passare questo messaggio, cretino. Non lo far passare, perché ti mangio. Con me non passi, ti ho portato io in questo mondo, e mi maledico per averlo fatto. Sei un falso, dici solo stron***e. dice arrabbiatissima e poi continua: I 600 euro che mancavano glieli ho dati in nero. Io non dico bugie. Sei tu il bugiardo che dici che nessuno ti ha pagato. A me la brutta figura non la fai fare. Io non ho debiti con nessuno, sei un ladro”.

Parole pesanti quelle di Antonella Mosetti su Federico Fashion Style che “sei incommentabile guarda. Mi hai anche bloccato sul cellulare. Io passavo la tua carta di credito e me la rifiutava, diceva “transazione non eseguita”. A distanza di settimane la Mosetti è tornata in studio per mettere la parola fina a questa cosa. “Vorrei farmi capire una volta per tutte. Non ce l’ho con nessuno, non mi piace il messaggio che passi, lavoro da quanto sono piccola e ho mantenuto tante persone, che passa questo messaggio. Ti pagai con un assegno e poi con la carta di credito, ma ti ho presentato io in questo mondo, solo la riconoscenza” – precisa la Mosetti. Federico Fashion Style replica: “tu venivi da tanto tempo per me a fare i capelli, ma tu capisci che quando compro le extension non è che l’azienda me le regala. La mia riconoscenza non può essere a vita. Si è vero hai pagato con assegno, ma la parte restane con carta di credito che non è passata. Mi hai bloccato al telefono. Ci siamo incontrati in Sardegna e tu ti sei girata dall’altro lato”. Sul finale però pace fatta grazie all’intervento di Barbara D’Urso: “allora basta ste litigate, facciamo finta di niente, viene da te, la fai pazzesca, le fai tutti i capelli sdraiata ecc”. Una piega per siglare la pace!



