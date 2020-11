Antonella Mosetti Vs Stefano Bettarini/ “Ha sempre avuto lingua biforcuta e a me..”

Oggi a Mattino5 si parla ancora del Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, dopo quello che è successo ieri sera con la squalifica di Stefano Bettarini. Il calciatore è uscito dalla casa in tempi record per via della sua bestemmia e oggi a Mattino5 c’è Antonella Mosetti che chiude il capitolo rivelando che non è la prima volta e che forse l’ex marito di Simona Ventura non è poi così innocente: “Vorrei dire che io feci con lui il primo GF Vip, lo conoscevo anche prima, anche in quel caso è stato famoso per avere la lingua biforcuta e raccontare storie inesistenti.. parlò di me in modo molto brutto, un uomo non parla mai di un ex così…”. A questo punto Federica Panicucci prende le distanze dalle cose che sente perché poco preparata sulla cosa: “Non so di cosa stai parlando con esattezza”.

Antonella Mosetti contro Stefano Bettarini a Mattino5

Antonella Mosetti spiega alla Panicucci di aver avuto una relazione con il calciatore tempo fa e poi rilancia: “Simona Ventura appena uscito dal GF Vip lo portò subito in Tribunale, anche lei che era la sua ex moglie, quindi insomma Stefano ha questa doppia faccia, mi chiese scusa pubblicamente ma la mia famiglia non fu felice di ascoltare queste cose, fece affermazioni davvero squallide”. Il dibattito poi torna su cose presenti e la Panicucci rilancia: “La frase blasfema non può passare inosservata” bacchettando un po’ i presenti che hanno provato a far notare come frasi più pesanti siano state perdonate (come quelle di Francesco Oppini nei confronti di Dayane).



