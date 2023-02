Antonella nuovo attacco a Micol/ “A letto con Donnamaria appena si sono visti”

Antonella Fiordelisi attacca Micol: “fa la santarellina ma..”

Antonella Fiordelisi ha da poco fatto alcune dichiarazioni pesanti su Micol Incorvaia, ripercorrendo alcuni dettagli della relazione tra lei ed Edoardo Donnamaria. “Lei è una persona che ti sei sc**ato svariate volte, anche da ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto…” ha dichiarato la schermidora senza peli sulla lingua.

GF Vip, chi si salverà tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita?/ I sondaggi

La schermidora è tornata all’attacco con nuove rivelazioni, in confidenza a Sarah Altobello, su Micol. Antonella dichiara: “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché parlavamo a letto di lei come persona com’è qui dentro. Sì perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece Edoardo mi ha detto ‘no ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio. Ma così tanto per sapere. Lui mi ha detto: “Ormai non c’è più nulla, è solo un’amica”. Per vedere la clip clicca qui.

GF Vip, Spinalbese stronca Edoardo e Antonella: "Mai creduto in questa storia"/ "Rapporto non sano"

Antonella Fiordelisi a Donnamaria su Micol: “te l’ha data subito”

Antonella Fiordelisi ha attaccato pesantemente Micol Incorvaia, riguardo la sua relazione con Edoardo Donnamaria. La schermidora non ci è andata leggera con le accuse alla concorrente: “Lei è una persona che ti sei sc**ato svariate volte, anche da ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto…” dichiara la schermidora.

L’influencer ha rincarato la dose dicendo al volto di Forum: “Sono tutte cose che mi hai detto tu: non come fa quella santarellina. Voglio sapere come mai adesso, che ci sei stato insieme, me ne ha dette di tutti i colori, mi offende e mi provoca in continuazione. Parla male di me col microfono senza che tu dica nulla; anzi, la elogi in puntata”.

Gianluca Benincasa choc/ "Antonella? Non vedo l'ora che esca dalla casa per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA